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Чуда не произошло. Бавария – Манчестер Сити 1:1. Видео голов, обзор матча
Бавария - Манчестер Сити ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.04.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" оказалась в затруднительном положении после первого матча. В истории Лиги чемпионов бывали разные камбеки, но отыграть три мяча у "Манчестер Сити" – задача сверхсложная. Эта задача выполнена не была. Более того, "Бавария" в ходе матча даже усложнила свое положение, пропустив в середине второго тайма от Эрлинга Холанда. Это был конец и крушение мюнхенских надежд. Хотя в этом конкретном матче команде Тухеля удалось не проиграть.
Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч
"Бавария" – "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Киммих 83 - Холанд 57
19.04.2023. Первый матч – 0:3
Обзор матча
Гол Холанда
Гол Киммиха
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