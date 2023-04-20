Чуда не произошло. Бавария – Манчестер Сити 1:1. Видео голов, обзор матча

"Бавария" оказалась в затруднительном положении после первого матча. В истории Лиги чемпионов бывали разные камбеки, но отыграть три мяча у "Манчестер Сити" – задача сверхсложная. Эта задача выполнена не была. Более того, "Бавария" в ходе матча даже усложнила свое положение, пропустив в середине второго тайма от Эрлинга Холанда. Это был конец и крушение мюнхенских надежд. Хотя в этом конкретном матче команде Тухеля удалось не проиграть.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч

"Бавария" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Киммих 83 - Холанд 57

19.04.2023. Первый матч – 0:3

Обзор матча

Гол Холанда

Гол Киммиха