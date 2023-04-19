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Корреа добил Бенфику. Интер забил третий гол португальцам - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Корреа добил Бенфику. Интер забил третий гол португальцам - ВИДЕО

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После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интер нова вышел вперед. Классная атака, с центра на фланг с прострелом на ближнюю, где Лаутуро Мартинес и замкнул.

А еще через 10 минут Корреа оформил и третий гол Интера – 3:1!

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
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