Лига Чемпионов
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Корреа добил Бенфику. Интер забил третий гол португальцам
Игру можно закрывать
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
К концу первого тайма лиссабонцы смогли сравнять счет, но после перерыва Интерс нова вышел вперед. Классная атака, с центра на фланг с прострелом на ближнюю, где Лаутуро Мартинес и замкнул.
А еще через 10 минут Корреа оформил и третий гол Интера – 3:1!
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