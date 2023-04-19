Иллюзорно. Бенфика забила Интеру, но все еще проигрывает - ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

Португальцы смогли сквитать один гол в концовке первого тайма, но во втором Интер фактически снял вопросы, забив два.

В самом концовке тайма лиссабонцы смогли отыграть один мяч, но это лишь иллюзия. 3:2.

Гол Антоніу Сілви: