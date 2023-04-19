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Иллюзорно. Бенфика забила Интеру, но все еще проигрывает - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Не так обидно

Иллюзорно. Бенфика забила Интеру, но все еще проигрывает - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

Португальцы смогли сквитать один гол в концовке первого тайма, но во втором Интер фактически снял вопросы, забив два.

В самом концовке тайма лиссабонцы смогли отыграть один мяч, но это лишь иллюзия. 3:2.

Гол Антоніу Сілви:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан)
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