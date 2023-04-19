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Иллюзорно. Бенфика забила Интеру, но все еще проигрывает - ВИДЕО
Не так обидно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
Португальцы смогли сквитать один гол в концовке первого тайма, но во втором Интер фактически снял вопросы, забив два.
В самом концовке тайма лиссабонцы смогли отыграть один мяч, но это лишь иллюзия. 3:2.
Гол Антоніу Сілви:
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