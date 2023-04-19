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ЛЧ. Интер – Бенфика 3:3. Быть Миланскому дерби в полуфинале
"Нерадзури" потеряли победу над "орлами" в конце встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/4 финала, второй матч (счет первого поединка – 2:0)
"Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)
“Бенфика” ехала в Милан с задачей забить трижды. Лиссабонцы это сделали, однако есть нюанс…
Обе команды появились на поле практически в тех же составах, что и на прошлой неделе. Единственным изменением был Отаменди – капитан "орлов" вернулся после дисквалификации. Но качества обороне лиссабонцев аргентинец не прибавил.
Уже на 14-й минуте "Интер" открыл счет в матче. И сделал это Барелла – в предыдущем поединке между командами он тоже забил первый гол. Полузащитник хозяев прекрасно разобрался с оппонентами в чужой штрафной и пробил в левую девятку.
1st leg ???? ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
2nd leg ???? ⚽
Barella does it again ????#UCL pic.twitter.com/ITqxUaYPaL
"Орлы" держали мяч и пытались позиционно атаковать. "Нерадзури" играли на контратаках. Хозяева пробовали несколько раз выходить из-под прессинга соперника от ворот через пас. На 30-й минуте привезли опасный стандарт: удар Гримальдо в угол потащил Онана. В дальнейшем подопечные Индзаги пытались этого опасаться.
Однако "Интер" на 38-й минуте все-таки пропустил свой первый гол в этом розыгрыше плей-офф ЛЧ. Аурснес головой замкнул навес Рафа Силвы. Второй гол для норвежца в этом сезоне во всех турнирах.
С началом второго тайма "Интер" постепенно наращивал свою активность. Сначала был нереализованный момент у Джеко, а потом все же удалось снова выйти вперед. Лаутаро замкнул прострел Димарко. Первый гол аргентинца в последних 11 матчах за клуб и сборную.
PASSION ✊#UCL pic.twitter.com/wb8qZKOxZQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
Вскоре Димарко записал и второй ассист в свой актив. В этот раз он нашел свежего Корреа в чужой штрафной, аргентинец убрал Отаменди и пробил в правый угол ворот. Влаходимос сегодня помочь своей команде не смог: пропустил все три удара в створ. Вот он – нюанс.
При счете 3:1 (общий 5:1) за 10 минут до истечения основного времени, стало уже все совсем ясно. Однако “Интер” подсел у своих ворот, а “Бенфика” этим воспользовалась. Сначала Нерес попал в штангу, а затем Антонио Силва и Муса забили по голу после стандартов. Окончательный счет – 3:3.
В полуфинале Лиги чемпионов мы увидим Миланское дерби. Первый поединок состоится 9 мая, а 16 мая команды сыграют ответный матч. Снова обе встречи полуфинала пройдут на одном стадионе.
This is an appreciation tweet for the city of Milan ????#UCL pic.twitter.com/EgMU8C6vL9— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
"Интер" (Милан, Италия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 3:3
Голы: Барелла 14, Лаутаро 65, Корреа 78 – Аурснес 38, Антонио Силва 86, Муса 90+5
Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио 80) – Дюмфрис, Барелла (Чалханоглу 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс 80) – Лаутаро (Корреа 76), Джеко (Лукаку 76)
Бенфика: Влаходимос – Жилберту (Нерес 46), Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо – Флорентину, Шикинью (Невес 80) – Рафа Силва (Муса 80), Жоау Мариу (Шельдеруп 89), Аурснес – Рамуш (Гуэдэш 74)
Предупреждение: Рафа Силва 49, Муса 81, Нерес 90+5
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