ЛЧ. Интер – Бенфика 3:3. Быть Миланскому дерби в полуфинале

Лига чемпионов

1/4 финала, второй матч (счет первого поединка – 2:0)

"Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

“Бенфика” ехала в Милан с задачей забить трижды. Лиссабонцы это сделали, однако есть нюанс…

Обе команды появились на поле практически в тех же составах, что и на прошлой неделе. Единственным изменением был Отаменди – капитан "орлов" вернулся после дисквалификации. Но качества обороне лиссабонцев аргентинец не прибавил.

Уже на 14-й минуте "Интер" открыл счет в матче. И сделал это Барелла – в предыдущем поединке между командами он тоже забил первый гол. Полузащитник хозяев прекрасно разобрался с оппонентами в чужой штрафной и пробил в левую девятку.

1st leg ???? ⚽ 2nd leg ???? ⚽ Barella does it again ???? #UCL pic.twitter.com/ITqxUaYPaL

"Орлы" держали мяч и пытались позиционно атаковать. "Нерадзури" играли на контратаках. Хозяева пробовали несколько раз выходить из-под прессинга соперника от ворот через пас. На 30-й минуте привезли опасный стандарт: удар Гримальдо в угол потащил Онана. В дальнейшем подопечные Индзаги пытались этого опасаться.

Однако "Интер" на 38-й минуте все-таки пропустил свой первый гол в этом розыгрыше плей-офф ЛЧ. Аурснес головой замкнул навес Рафа Силвы. Второй гол для норвежца в этом сезоне во всех турнирах.

С началом второго тайма "Интер" постепенно наращивал свою активность. Сначала был нереализованный момент у Джеко, а потом все же удалось снова выйти вперед. Лаутаро замкнул прострел Димарко. Первый гол аргентинца в последних 11 матчах за клуб и сборную.

Вскоре Димарко записал и второй ассист в свой актив. В этот раз он нашел свежего Корреа в чужой штрафной, аргентинец убрал Отаменди и пробил в правый угол ворот. Влаходимос сегодня помочь своей команде не смог: пропустил все три удара в створ. Вот он – нюанс.

При счете 3:1 (общий 5:1) за 10 минут до истечения основного времени, стало уже все совсем ясно. Однако “Интер” подсел у своих ворот, а “Бенфика” этим воспользовалась. Сначала Нерес попал в штангу, а затем Антонио Силва и Муса забили по голу после стандартов. Окончательный счет – 3:3.

В полуфинале Лиги чемпионов мы увидим Миланское дерби. Первый поединок состоится 9 мая, а 16 мая команды сыграют ответный матч. Снова обе встречи полуфинала пройдут на одном стадионе.

This is an appreciation tweet for the city of Milan ????#UCL pic.twitter.com/EgMU8C6vL9