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Бенфика сравнивает счет, но не проходит Интер. 3:3 - ВИДЕО
Интер расслабился, Бенфика не проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
Португальцы смогли сквитать один гол в концовке первого тайма, но во втором Интер фактически снял вопросы, забив два.
В самом концовке тайма Интер расслабился, лиссабонцы смогли отыграть даже два мяча, но это лишь иллюзия. 3:3.
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