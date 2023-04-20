Миланское дерби и дежавю: определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2023. Расписание матчей

"Манчестер Сити" и "Интер" прошли своих соперников в 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале нас ждет миланское дерби и повторение прошлогодней пары "Реал" – "Сити".

Расписание матчей:

9-е мая, 22:00

"Реал" – "Манчестер Сити"

"Милан" – "Интер"

16-е мая, 22:00

"Манчестер Сити" – "Реал"

"Интер" – "Милан"

"Реал" со счетом 4:0 по сумме двух встреч прошел "Челси"; "Манчестер Сити" переиграл "Баварию" (4:1); "Интер" на два мяча опередил "Бенфику (5:3); "Милан" переиграл "Наполи" (2:1).