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Миланское дерби и дежавю: определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2023. Расписание матчей

Лига Чемпионов
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Почти все фавориты прошли дальше

Миланское дерби и дежавю: определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2023. Расписание матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Интер" прошли своих соперников в 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале нас ждет миланское дерби и повторение прошлогодней пары "Реал" – "Сити".

Расписание матчей:

9-е мая, 22:00

  • "Реал" – "Манчестер Сити"
  • "Милан" – "Интер"

16-е мая, 22:00

  • "Манчестер Сити" – "Реал"
  • "Интер" – "Милан"

"Реал" со счетом 4:0 по сумме двух встреч прошел "Челси"; "Манчестер Сити" переиграл "Баварию" (4:1); "Интер" на два мяча опередил "Бенфику (5:3); "Милан" переиграл "Наполи" (2:1).

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Милан
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Комментарии (1)
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Нескорений (українець)
20.04.2023 в 01:04
Писец реалишке.
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