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Миланское дерби и дежавю: определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2023. Расписание матчей
Почти все фавориты прошли дальше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Интер" прошли своих соперников в 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале нас ждет миланское дерби и повторение прошлогодней пары "Реал" – "Сити".
Расписание матчей:
9-е мая, 22:00
- "Реал" – "Манчестер Сити"
- "Милан" – "Интер"
16-е мая, 22:00
- "Манчестер Сити" – "Реал"
- "Интер" – "Милан"
"Реал" со счетом 4:0 по сумме двух встреч прошел "Челси"; "Манчестер Сити" переиграл "Баварию" (4:1); "Интер" на два мяча опередил "Бенфику (5:3); "Милан" переиграл "Наполи" (2:1).
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Нескорений (українець)
20.04.2023 в 01:04
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