Гвардиола: Нам пришлось долго отбиваться в первом тайме с Баварией

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:1). По сумме двух встреч в полуфинал прошли "горожане" (3:0, 1:1).

"Третий год подряд мы в полуфинале Лиги чемпионов. Нам пришлось долго отбиваться в первом тайме. Слева мы сдерживали то Комана, то остальных. У хозяев были один-два голевых момента до пенальти, но внутри штрафной площади мы очень хорошо держали оборону. Второй тайм получился намного-намного лучше.

Я знаю этот стадион. Знаю, как "Бавария" может прессинговать, с какой верой в себя она может играть. Мы превосходно защищались в штрафной. Мы здорово прибавили в этом аспекте по сравнению с прошлым сезоном", - приводит слова Гвардиолы.

Напомним, в полуфинале "Манчестер Сити" сыграет против "Реала". Матчи состоятся 9 и 16 мая.