Тухель: Мы держали Сити на крючке. Даже больше, чем в первом матче

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1). Мюнхенцы не смогли пробиться в полуфинал по итогам двух поединков (3:0, 1:1).

"Считаю, что "Сити" снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в первом матче в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию. Я очень доволен тем, как мы выступили.

Была разница в уверенности в себе и форме. За те моменты, которые мы упустили в обоих матчах, мы и были наказаны. Не думаю, что счет отражает ничью. Я очень доволен стилем нашей игры. Мы играли против сильнейшей команды во всей Европе. Но сезон продолжается, и сейчас речь идет о титуле чемпиона Бундеслиги", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.