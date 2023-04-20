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Тухель: Мы держали Сити на крючке. Даже больше, чем в первом матче

Лига Чемпионов
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Тренер считает, что его команде не хватило удачи

Тухель: Мы держали Сити на крючке. Даже больше, чем в первом матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1). Мюнхенцы не смогли пробиться в полуфинал по итогам двух поединков (3:0, 1:1).

"Считаю, что "Сити" снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в первом матче в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию. Я очень доволен тем, как мы выступили.

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Была разница в уверенности в себе и форме. За те моменты, которые мы упустили в обоих матчах, мы и были наказаны. Не думаю, что счет отражает ничью. Я очень доволен стилем нашей игры. Мы играли против сильнейшей команды во всей Европе. Но сезон продолжается, и сейчас речь идет о титуле чемпиона Бундеслиги", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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