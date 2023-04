Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов

На прошлой неделе "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил "Баварию" (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Испанский специалист быстрее всех одержал 100 побед в главном еврокубковом турнире, чем любой другой тренер. Для этого Гвардиоле потребовалось 158 матчей.

Рекордсменом по этому показателю среди наставников является коуч "Реала" Карло Анчелотти - 107 побед в 188 играх. Вторым идет экс-менеджер "МЮ" Алекс Фергюсон - 102 победы в 190 матчах.

???? Wins in #UCL for Pep Guardiola



Pep Guardiola - 100 wins in 158 Games

Carlo Ancelotti - 107 wins in 188 Games

Alex Ferguson - 102 Wins in 190 Games



Pep is the youngest and the fastest manager to reach 100 UCL wins! pic.twitter.com/zwZHLZlpCM