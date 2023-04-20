  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Специалист продолжает ставить рекорды

Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил "Баварию" (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Испанский специалист быстрее всех одержал 100 побед в главном еврокубковом турнире, чем любой другой тренер. Для этого Гвардиоле потребовалось 158 матчей.

Рекордсменом по этому показателю среди наставников является коуч "Реала" Карло Анчелотти - 107 побед в 188 играх. Вторым идет экс-менеджер "МЮ" Алекс Фергюсон - 102 победы в 190 матчах.

Напомним, по итогам двух встреч "Манчестер Сити" обыграл "Баварию" (3:0, 1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Реалом".

Читайте такжеБавария – Манчестер Сити 1:1. Камбеком и не пахло
По теме
yellow-arrow
"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ
yellow-arrow
Бавария закономерно провалилась в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
yellow-arrow
УЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде