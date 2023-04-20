Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов
Специалист продолжает ставить рекорды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы разгромил "Баварию" (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Испанский специалист быстрее всех одержал 100 побед в главном еврокубковом турнире, чем любой другой тренер. Для этого Гвардиоле потребовалось 158 матчей.
Рекордсменом по этому показателю среди наставников является коуч "Реала" Карло Анчелотти - 107 побед в 188 играх. Вторым идет экс-менеджер "МЮ" Алекс Фергюсон - 102 победы в 190 матчах.
???? Wins in #UCL for Pep Guardiola— City Chief (@City_Chief) April 20, 2023
Pep Guardiola - 100 wins in 158 Games
Carlo Ancelotti - 107 wins in 188 Games
Alex Ferguson - 102 Wins in 190 Games
Pep is the youngest and the fastest manager to reach 100 UCL wins! pic.twitter.com/zwZHLZlpCM
Напомним, по итогам двух встреч "Манчестер Сити" обыграл "Баварию" (3:0, 1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Реалом".
Популярное сейчас
- Вперед, к миланскому дерби. Интер - Бенфика 3:3. Видео голов и обзор матча
- Игроки Реала вместе с футболистами Челси пообщались в подтрибунном помещении после ответного матча 1/4 ЛЧ – Фото
- Алиев: Говорил, говорю и буду говорить на русском языке
- Бавария закономерно провалилась в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО