  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Нерадзурри" ждет дерби с "Миланом"

"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей миланский клуб обыграл "Бенфику" со счетом 5:3.

"Мы очень счастливы, это важный вечер для всего "Интера". Мы провели отличный матч и заслужили общую победу против отличной команды, которая до встречи с нами проиграла лишь дважды за восемь месяцев.

Читайте такжеЛЧ. Интер – Бенфика 3:3. Быть Миланскому дерби в полуфинале

Мы заслужили этот полуфинал. Мы мечтали о нем и добились своего. Будем стараться. Я рад за ребят и за путь, который они проделали. Мы попали в очень непростую группу с "Баварией" и "Барселоной", но хорошо показали себя. Мы были едины с нашими болельщиками. И они здорово нам помогли. Мы работаем каждый день, чтобы вместе прожить эти дни, которых уже много лет не хватало в "Интере", — отметил Индзаги.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов "Интер" сыграет против "Милана".

Читайте такжеУЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов
По теме
yellow-arrow
Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Бавария закономерно провалилась в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
20.04.2023 в 12:09
І хвате....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде