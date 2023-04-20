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"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ
"Нерадзурри" ждет дерби с "Миланом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей миланский клуб обыграл "Бенфику" со счетом 5:3.
"Мы очень счастливы, это важный вечер для всего "Интера". Мы провели отличный матч и заслужили общую победу против отличной команды, которая до встречи с нами проиграла лишь дважды за восемь месяцев.
Мы заслужили этот полуфинал. Мы мечтали о нем и добились своего. Будем стараться. Я рад за ребят и за путь, который они проделали. Мы попали в очень непростую группу с "Баварией" и "Барселоной", но хорошо показали себя. Мы были едины с нашими болельщиками. И они здорово нам помогли. Мы работаем каждый день, чтобы вместе прожить эти дни, которых уже много лет не хватало в "Интере", — отметил Индзаги.
Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов "Интер" сыграет против "Милана".
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