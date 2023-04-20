Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Португальцы уступили "Интеру" по сумме двух матчей (0:2, 3:3).

"Мы фантастически выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома. Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая при счете 1:3.

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