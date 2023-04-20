  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Португальцы проиграли лишь один раз, но в важном матче

Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Португальцы уступили "Интеру" по сумме двух матчей (0:2, 3:3).

"Мы фантастически выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома. Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая при счете 1:3.

Читайте такжеУЕФА предлагает выбрать лучший гол недели в Лиге чемпионов

Мы были в ничейном положении с самого начала этой игры. Проблема в том, что "Интер" забил в первой же атаке. Но после этого мы поверили, что все еще возможно. Я видел, как моя команда боролась, выигрывала много мячей и прессинговала. Мне не на что указывать моим игрокам. Мы очень хорошо представили "Бенфику" сегодня и в турнире в целом", - сказал Шмидт.

Читайте также"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ
По теме
yellow-arrow
"Мы заслужили этот полуфинал". Индзаги – о выходе Интера в 1/2 ЛЧ
yellow-arrow
Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Бавария закономерно провалилась в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Роджер Шмидт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде