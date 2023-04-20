Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Бенфики: Мы фантастически выступили в Лиге чемпионов
Португальцы проиграли лишь один раз, но в важном матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Португальцы уступили "Интеру" по сумме двух матчей (0:2, 3:3).
"Мы фантастически выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома. Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая при счете 1:3.
Мы были в ничейном положении с самого начала этой игры. Проблема в том, что "Интер" забил в первой же атаке. Но после этого мы поверили, что все еще возможно. Я видел, как моя команда боролась, выигрывала много мячей и прессинговала. Мне не на что указывать моим игрокам. Мы очень хорошо представили "Бенфику" сегодня и в турнире в целом", - сказал Шмидт.
Популярное сейчас
- Россияне в среду нанесли массированный удар шахедами по Украине
- Миланское дерби и дежавю: определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2023. Расписание матчей
- Украинец Маркович в чемпионате Андорры: Россиянин Черышев – нормальный человек и очень хороший специалист
- Челси - Реал. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 18.04.2023
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО