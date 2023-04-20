Подробное расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал даты и время проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 мая в Мадриде. Ответная игра пройдет 17-го числа в Манчестере. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

"Милан" и "Интер" проведут первый матч 10 мая, а ответный – 16-го. Оба противостояния пройдут на стадионе "Сан-Сиро" и начнутся в 22:00 (киевское время).

Напомним, финал запланирован на 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Действующим победителем турнира является "Реал".