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Подробное расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Игры пройдут в мае
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА обнародовал даты и время проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
Первый поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 9 мая в Мадриде. Ответная игра пройдет 17-го числа в Манчестере. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.
"Милан" и "Интер" проведут первый матч 10 мая, а ответный – 16-го. Оба противостояния пройдут на стадионе "Сан-Сиро" и начнутся в 22:00 (киевское время).
Напомним, финал запланирован на 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Действующим победителем турнира является "Реал".
Bring it on ????#UCL pic.twitter.com/3IbCEqPfQL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 20, 2023
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