Байки из склепа, или Пенальти не приговор! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Ответные четвертьфиналы, с точки зрения яркости действа, были не хуже, а возможно и лучше первых матчей. Но если говорить об интриге двухраундового поединка, то почти во всех случаях она была исчерпана еще после первой серии. Так что все это удовольствие представляло собой сцены из загробной жизни неудачников. Во всяком случае, так оно увиделось мне. Все было украдено до нас.

Глядя на результаты ответок, прежде всего, бросаются в глаза три ничьи в четырех играх, а также то, что хозяева поля не сумели взять верх нигде. Другой отличительной чертой второго раунда я бы назвал низкую эффективность пенальти: реализован был лишь один из четырех. Редкий случай, ибо традиционная статистика свидетельствует об обратном.

Челси – Реал 0:2 (0:2)

Наполи – Милан 1:1 (0:1)

Бавария – Ман Сити 1:1 (0:3)

Интер – Бенфика 3:3 (2:0)

Зрелищность. Весело смотрелись все матчи, и, как по мне, не подкачал никто из участников ¼ финала. Если задаться целью определить наиболее содержательную игру, то я бы выделил лондонский поединок. Но только в дотошном сравнении. Самыми богатыми на голевые моменты назвал бы встречи в Милане и Мюнхене. Однако и в Неаполе скучать ну никак не приходилось.

Интрига. Нужно четко разграничить святое и грешное. Если мы говорим об интриге конкретного матча, то все было просто шикарно.

До 80-й минуты, когда Родриго удвоил счет, нельзя было быть уверенным в победе "Реала" в Лондоне. Еще тремя минутами позже Киммих с 11-метрового спас от поражения "Баварию". Лишь на третьей компенсированной гол Осимхена позволил отыграться "Наполи". И еще позже, перед самым финальным свистком Мусса сравнял счет в Милане для "Бенфики".

Но двойная бухгалтерия плей-офф возводит во главу угла результат по сумме двух матчей. А тут все выглядит совершенно в ином свете.

Фактом остается то, что после гола Жиру еще до перерыва перед "Наполи" встала неразрешимая для него задача: отыграть два мяча. На мой взгляд, хозяева поля в Неаполе смотрелись обреченными и атаковали, чтобы атаковать. Незабитый пенальти Кварацхелии на 82-й минуте стал ярким символом этого бессилия.

В остальных играх все было решено неделю назад. Я не увидел даже намека на то, чтобы отбить фору, которой добился соперник в первом поединке. Напротив – и "Реал", и "Ман Сити", и "Интер" по ходу встречи еще наращивали свое преимущество. Поэтому да, увы, мы слушали таки байки из склепа.

Логика. И здесь тоже предлагаю рассмотреть закономерность результатов в двух измерениях.

Наиболее справедлива, по моему мнению, ничья в Милане. Разве что она могла бы быть менее результативной, но "Интер" и "Бенфика" использовали по три голевых шанса из пяти. "Челси" "наиграл" на гол, но не более. "Наполи", скажем так, был ближе ко второму забитому мячу, чем "Милан". А вот "Бавария" совершенно точно была достойна победы, где-нибудь 2:1.

Теперь рассмотрим логичность прохода в полуфинал. Ни малейших вопросов не вызывает кандидатура "Реала" - он был очевидно сильнее "Челси" и дома, и в гостях.

Говоря о "Ман Сити" и "Интере" следует признать, что по совокупности голевых возможностей в двух матчах и "Бавария", и "Бенфика" им нисколько не уступили. Уступили только в реализации.

А вот "Милан" - наименее ожидаемый гость в ½ финала. Именно что гость, но забивший свои положенные два из шести возможных. Тогда как "Наполи" сумел довести до логической концовки лишь один момент из дюжины.

Судейство. На наш взгляд, поляк Марциняк и ВАР-компания допустили результативную ошибку в Неаполе – не назначив пенальти в ворота "Милана" за действия Леао против Лосано на 37-й минуте, при 0:0.

Включаю по громкой связи коллегу Юстаса: "Я бы ставил. Да, сыграл в мяч, потом в ногу. Но если за такое показывают красные карточки и ставят штрафные, то почему здесь не пенальти?"

На тот момент общий счет противостояния был 0:1. А через шесть минут Жиру удвоит фору "Милана". Без комментариев.

Как положительный пример работы ВАРа отметим его вмешательство в действия французского рефери Тюрпена в Мюнхене, где тот собирался удалить в "Баварии" Упамекано уже на 18-й минуте. Но по телевизору перед этим фолом обнаружили офсайд у Холанда.

Везение. "Баварии" благоволила не только Фемида. Промах того же Холанда с пенальти на 37-й минуте, при 0:0 – чистой воды фарт. Пусть и не помогло в итоге.

Штанги выручали по разу "Интер" и "Челси", но и они погоды не сделали. Словом, Фортуна-то стреляла, но холостыми.

Личности. Придется в очередной раз объяснять: здесь речь идет не о героях матчей, а об исполнителях главных ролей. Уточню: главную роль играет тот, кого вы чаще видите крупным планом в самых ярких моментах. Он может играть не полюбившегося вам персонажа, или попросту играть роль бездарно. Но от этого она не перестает быть главной в фильме.

По моему мнению, наиболее регулярно возникал перед нами в свете юпитеров неаполитанец Кварацхелия. Увы, безрезультатно, а местами и провально, но тем не менее. Вслед за ним назову автора дубля в "Реале" - Родриго, затем – его одноклубника Винисиуса, также приложившего ногу к этим голам.

После них у меня идут Жиру ("Милан") и Холанд ("Ман Сити"). Еще, пожалуй, Сане из "Баварии". Отдельного упоминания заслуживает ди Марко из "Интера", с двумя голевыми ассистами.

Среди вратарей, в первую очередь, запомнился Эдерсон из "Ман Сити" с четырьмя зачетными сэйвами. Еще отметил бы Мэньяна из "Милана", в том числе и парировавшего пенальти. Его визави Мерет ("Наполи") также сделал это, но в целом в игру вступал реже. Формально же чаще других становился на пути мяча мадридец Куртуа.

Полуфиналы. Жребий я уже ругал – повторяться не буду. Как итог, Открытый Кубок Италии плавно превратился в Открытый Кубок Милана, чей представитель в финале сойдется с оппонентом из Мадрида либо из Манчестера.

При моем видении футбола этот второй полуфинал представляется значительно интереснее, нежели очередное дерби на "Сан-Сиро". Естественно, могу ошибаться. И тут, как говорится, жадность борется с глупостью: хочется и зрелища, и интриги одновременно. А часто ли так бывает в современном футболе на этой стадии?

Знаю одно: с интригой этой весной в Лиге чемпионов беда. И, между прочим, эта водичка потихоньку капает на мельницу пока еще эфемерной Суперлиги.