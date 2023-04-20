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FourFourTwo включил две победы Динамо в рейтинг самых сенсационных матчей Лиги Чемпионов
Да, были времена в конце 90-х
fourfourtwo.com
Авторитетный британский портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых сенсационных матчей в истории Лиги чемпионов.
Вошли в десятку этих топовых матчей и два поединка киевского
Динамо – Реал 2:0 (сезон 1998/99) – 1/4 финала, ответный матч
"В сезоне 1998/99 Динамо было наиболее близко к завоеванию главного европейского титула.
Во время своего впечатляющего выхода в полуфинал они сняли несколько скальпов, но в четвертьфинале они обыграли действующего победителя Лиги чемпионов Реал. Команда продемонстрировала тактическое мастерство Лобановского в лучшем виде.
Андрей Шевченко снова стал снайпером, готовым разгромить бланкос, но это была команда, шестеренки которой вращались плавно на протяжении всего матча", - говорится в материале издания.
Барселона – Динамо 0:4 (сезон 1997/98) – четвертый тур группового этапа
"Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский собрал киевскую команду не только для того, чтобы противостоять великим советским командам, завоевавшим рекордные 13 чемпионских титулов в бывшем СССР, но и украдкой посматривать на главный европейский титул.
Когда киевляне обыграли «Барсу» со счетом 3:0 на Олимпийском стадионе в октябре, разочарование на Камп Ноу не казалось таким уж фантастическим, но даже в своих самых ужасных кошмарах команда Луи ван Гала не могла ожидать, что за этим последует дома…
Шевченко сделал хет-трик в первом тайме, а Лобановский наблюдал за тем, как его команда несется к победе со счетом 4:0", - описывают тот матч журналисты.
Десятка самых сенсационных матчей Лиги чемпионов по версии FourFourTwo:
- Ньюкасл – Барселона 3:2 (сезон 1997/98);
- Динамо – Реал 2:0 (сезон 1998/99);
- Депортиво Ла-Корунья – Милан 4:0 (сезон 2003/04);
- Мальорка – Арсенал 1:0 (сезон 2000/01);
- Селтик – Барселона 2:1 (сезон 2012/13);
- Барселона – Динамо 0:4 (сезон 1997/98);
- Лилль – Манчестер Юнайтед 1:0 (сезон 2005/06);
- Брондбю – Бавария 2:1 (сезон 1998/99);
- Интер – Арсенал 1:5 (2003/04);
- Монако – Реал 3:1 (2003/04).
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