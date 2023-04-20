FourFourTwo включил две победы Динамо в рейтинг самых сенсационных матчей Лиги Чемпионов

Авторитетный британский портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых сенсационных матчей в истории Лиги чемпионов.

Вошли в десятку этих топовых матчей и два поединка киевского Динамо – выездной разгром Барселоны 4:0 в сезоне 1997/98 и домашняя победа над Реалом в сезоне 1998/99.

Динамо – Реал 2:0 (сезон 1998/99) – 1/4 финала, ответный матч

"В сезоне 1998/99 Динамо было наиболее близко к завоеванию главного европейского титула. Во время своего впечатляющего выхода в полуфинал они сняли несколько скальпов, но в четвертьфинале они обыграли действующего победителя Лиги чемпионов Реал. Команда продемонстрировала тактическое мастерство Лобановского в лучшем виде. Андрей Шевченко снова стал снайпером, готовым разгромить бланкос, но это была команда, шестеренки которой вращались плавно на протяжении всего матча", - говорится в материале издания.

Барселона – Динамо 0:4 (сезон 1997/98) – четвертый тур группового этапа

"Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский собрал киевскую команду не только для того, чтобы противостоять великим советским командам, завоевавшим рекордные 13 чемпионских титулов в бывшем СССР, но и украдкой посматривать на главный европейский титул. Когда киевляне обыграли «Барсу» со счетом 3:0 на Олимпийском стадионе в октябре, разочарование на Камп Ноу не казалось таким уж фантастическим, но даже в своих самых ужасных кошмарах команда Луи ван Гала не могла ожидать, что за этим последует дома… Шевченко сделал хет-трик в первом тайме, а Лобановский наблюдал за тем, как его команда несется к победе со счетом 4:0", - описывают тот матч журналисты.

Десятка самых сенсационных матчей Лиги чемпионов по версии FourFourTwo: