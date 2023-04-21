Лига Чемпионов
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Внимательно ли вы следили за четвертьфиналами еврокубков сезона 2022/23? Квиз
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фото - Getty Images
21 апреля стали известны полуфиналисты всех трех евротурниров в этом сезоне: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за четвертьфинальными матчами всех еврокубков, пройдя наш квиз.
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