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Анчелотти: Я не думаю, что после прихода Холанда Ман Сити полностью изменил свой стиль

Лига Чемпионов
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"Папа Карло" о предстоящем полуфинале ЛЧ

Анчелотти: Я не думаю, что после прихода Холанда Ман Сити полностью изменил свой стиль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнениями на счет игры "Ман Сити".

– Трансфер Холанда побуждал Пепа Гвардиолу изменить стиль команды?

– "Ман Сити" немного изменился. Однако по-прежнему команда остается сильной. Как всегда. Такой форвард, как Голланд, забивает голы. Но в поединках Лиги чемпионов план всегда одинаков – нужно переиграть соперника.

– "Сити" стал более прямолинейным?

– Считаю, что "Реал" и "Манчестер Сити" – это команды, которые могут играть по-разному. Учитывая качества их составов. Я не думаю, что команда Пепа полностью изменила свой стиль. Когда у вас есть такой сильный форвард, как Холанд, ваша манера атаки немного меняется. Однако матч между "Реалом"" и "Сити" может отталкиваться как от владения мячом, так и от быстрых переходов. "Реал" - очень уважаемая команда. Когда тебя уважают - это хорошо. А если такой коуч, как Гвардиола, говорит об этом - это еще более хорошо, - рассказал итальянский наставник.

"Сливочные" сыграют против команды Пепа Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на "Бернабеу" 9 мая.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
ESPN

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