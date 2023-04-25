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Глава УЕФА допустил, что Лига чемпионов может приехать в США

Лига Чемпионов
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Турнир европейских клубов с финалом в Америке

Глава УЕФА допустил, что Лига чемпионов может приехать в США

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью для Men in Blazers допустил, что Лига чемпионов может быть проведена в США. Если это случится, то не раньше 2026-го.

– Как насчет Лиги чемпионов в США?

– Да, могло быть, могло быть. Мы начали об этом говорить, но потом пришел чемпионат мира, в 2024 году есть чемпионат Европы... В 2025 году финал в Мюнхене... Позже, посмотрим, – сказал глава УЕФА.

Напомним, что Чеферин был вновь избран на должность президента УЕФА в этом месяце. У него не было конкурентов на пост главы организации и он боролся за этом место в одиночку.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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