Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три команды гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24
Началось формирование сетки нового турнира
Twitter Official SSC Napoli
Началось формирование сетки нового розыгрыша Лиги чемпионов. В групповом раунде 2023/24 уже гарантировали себе места три команды:
- "Црвена Звзеда" (Сербия);
- "Барселона" (Испания);
- "Наполи" (Италия).
Отметим, что чемпион Украины также претендует на прямую путевку в группу Лиги чемпионов 2023/24. Он ее получит, если текущую Лигу чемпионов выиграет команда из зоны Лиги чемпионов в своем чемпионате.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона разработала оригинальный план по возвращению Месси
- Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом
- Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел разговор с Си Цзиньпином
- Шевченко – о миланском дерби в полуфинале ЛЧ: Это будет удивительный вечер
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн