Три команды гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24

Началось формирование сетки нового розыгрыша Лиги чемпионов. В групповом раунде 2023/24 уже гарантировали себе места три команды:

"Црвена Звзеда" (Сербия);

"Барселона" (Испания);

"Наполи" (Италия).

Отметим, что чемпион Украины также претендует на прямую путевку в группу Лиги чемпионов 2023/24. Он ее получит, если текущую Лигу чемпионов выиграет команда из зоны Лиги чемпионов в своем чемпионате.