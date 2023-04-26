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Три команды гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов
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Началось формирование сетки нового турнира

Три команды гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24

Twitter Official SSC Napoli

UA-Футбол
Новина українською

Началось формирование сетки нового розыгрыша Лиги чемпионов. В групповом раунде 2023/24 уже гарантировали себе места три команды:

  • "Црвена Звзеда" (Сербия);
  • "Барселона" (Испания);
  • "Наполи" (Италия).

Отметим, что чемпион Украины также претендует на прямую путевку в группу Лиги чемпионов 2023/24. Он ее получит, если текущую Лигу чемпионов выиграет команда из зоны Лиги чемпионов в своем чемпионате.

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В статье: Лига чемпионов
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