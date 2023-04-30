"Шахтер" претендует на вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24. Причем неважно, как именно туда попадет команда – напрямую в группу или через квалификацию. В этом вопросе важен личный рейтинг клуба, а также расклады в других чемпионатах.

В настоящее время (20:50 30.04.2023) "Шахтер" находится на 15-м месте в рейтинге претендентов на группу Лиги чемпионов онлайн. Гарантия попадания во вторую корзину по состоянию на сейчас, когда уже известно, кто в каком чемпионате претендует на чемпионство – четырнадцатое место.

Напомним, что первая корзина формируется не по рейтингу клубов, а по рейтингу Таблицы коэффициентов. Туда попадают чемпионы шести первых стран Таблицы коэффициентов (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии), а также действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если победители Лиги чемпионов и Лиги Европы являются чемпионами своих стран из топ-6 Таблицы коэффициентов, места в первой корзине отходят к чемпионам седьмой и восьмой Ассоциаций Таблицы коэффициентов.

Текущая ситуация

По состоянию на сегодняшний день в Лигу чемпионов онлайн проходят четырнадцать соперников с высшим личным рейтингом, чем у "Шахтера". Это "МанСити", "Арсенал", МЮ, "Наполи", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Бавария", "Боруссия" Д, ПСЖ, "Порту" и "Бенфика". В то же время "МанСити", "Наполи", "Барселона", "Бавария", ПСЖ и "Бенфика" находятся на первых позициях своих чемпионатов, в режиме онлайн проходя в первую корзину Лиги чемпионов 2023/24. Еще одно место там отводится "Ювентусу" как победителю Лиги Европы (самый рейтинговый полуфиналист текущего розыгрыша). Поскольку в режиме онлайн "МанСити" проходит и как победитель АПЛ, и как победитель Лиги чемпионов 2022/23 (самый рейтинговый участник полуфиналов текущего турнира), восьмое место в первой корзине в режиме онлайн удерживает "Фейеноорд".

Вторая и все последующие корзины уже формируются в соответствии с клубным рейтингом. По состоянию на сегодняшний день в режиме онлайн во вторую корзину по клубному рейтингу попадают "Реал", МЮ, "Интер", "Боруссия" Д, "Атлетико", "Порту, "Арсенал" и "Шахтер".

Что нужно "Шахтеру", чтобы удержаться во второй корзине?

Угрожающими для позиций "Шахтера" являются те команды, которые имеют высший личный рейтинг и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов в своих чемпионатах.

Англия

Нужно, чтобы "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" не финишировали в топ-4. Допустимо, если одна из этих команд вытеснит из топ-4 МЮ.

Испания

Нужно, чтобы "Вильярреал" не вытеснил "Реал Сосьедад" из топ-4 (разница между командами – пять очков).

Италия

Нужно, чтобы "Рома" не вытеснила из топ-4 "Лацио". Если "Рома" зайдет в топ-4 Серии А, ее победа в Лиге Европы будет на одном приоритете с победой там "Ювентуса" (если он не вылетит из топ-4 Серии А).

Германия

Нужно, чтобы "Лейпциг" и "Байер" не потеснили из топ-4 "Фрайбург" и "Унион".

Нидерланды

Нужно, чтобы "Аякс" не финишировал в топ-2 (отстает от второго места на три очка).

За всеми событиями из топ-чемпионатов, интересными для посева "Шахтера", можно следить в режиме Live в Telegram UA-Football

Что может способствовать укреплению позиций "Шахтера" в борьбе за вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24?

На пользу пойдут победа в текущей Лиге чемпионов "Реала", а в текущей Лиге Европы – Ювентуса".

На пользу пойдет, если "Милан" вытеснит "Интер" из топ-4 Серии А (сейчас команды имеют одинаковое количество очков).

На пользу пойдет, если от Португалии напрямую в группу Лиги чемпионов зайдет "Брага", а "Порту" будет в квалификации с возможностью вылететь (для этого "Порту" нужно финишировать на третьем месте).

Если от Украины в группу Лиги чемпионов пробьются "Днепр-1" или "Заря", они будут в четвертой корзине. У "Динамо" есть шансы на третью.