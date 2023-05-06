Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Пятнадцатый титул для "Реала" или дебютный - для "Манчестер Сити"? Мадрид блекло выглядит на финише текущего сезона, но причина ясна: команда сделала ставку на победу в Лиге чемпионов, поэтому нет мотивации в чемпионате страны. "Горожане" имеют преимущество в АПЛ, однако победа в самом престижном еврокубке остается идеей фикс для боссов клуба и главного тренера Хосепа Гвардиолы. Двухматчевое противостояние между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" обещает стать величайшей дуэлью текущего сезона. Первая из них состоится 9 мая на поле действующего чемпиона Испании.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал

9 мая. Начало в 22:00

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия)

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол