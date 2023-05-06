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Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Прямая LIVE трансляция матча Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
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Пятнадцатый титул для "Реала" или дебютный - для "Манчестер Сити"? Мадрид блекло выглядит на финише текущего сезона, но причина ясна: команда сделала ставку на победу в Лиге чемпионов, поэтому нет мотивации в чемпионате страны. "Горожане" имеют преимущество в АПЛ, однако победа в самом престижном еврокубке остается идеей фикс для боссов клуба и главного тренера Хосепа Гвардиолы. Двухматчевое противостояние между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" обещает стать величайшей дуэлью текущего сезона. Первая из них состоится 9 мая на поле действующего чемпиона Испании.

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Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал
9 мая. Начало в 22:00
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия)
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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
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