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Милан - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Прямая LIVE-трансляция матча Лиги чемпионов

Милан - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарное миланское дерби – в полуфинале Лиги чемпионов! Оба коллектива еще не обеспечили себе выход в чемпионскую лигу на следующий сезон через чемпионат. Возможно, оба коллектива решили сконцентрироваться и победы в ЛЧ, чтобы таким образом выйти в главный еврокубковый турнир современности. В текущем сезоне оппоненты встречались трижды: в рамках чемпионата каждый из коллективов одержал по одной "домашней" победе. А в Суперкубке страны, проходившем в январе на нейтральном поле, "нерадзурри" победили с разгромным счетом 3:0.

"Милан" и "Инетр" уже выигрывали Лигу чемпионов, однако эти победы уже серьезно припали пылью. Выход "Милана" или "Интера" в финал – шанс игроков вписать свои имена в новейшую историю своих клубов.

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Лига чемпионов. Полуфинал
10 мая. Начало в 22:00
"Милан" - "Интер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Интер (Милан) Милан смотреть футбол онлайн
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