Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE-трансляция матча Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарное миланское дерби – в полуфинале Лиги чемпионов! Оба коллектива еще не обеспечили себе выход в чемпионскую лигу на следующий сезон через чемпионат. Возможно, оба коллектива решили сконцентрироваться и победы в ЛЧ, чтобы таким образом выйти в главный еврокубковый турнир современности. В текущем сезоне оппоненты встречались трижды: в рамках чемпионата каждый из коллективов одержал по одной "домашней" победе. А в Суперкубке страны, проходившем в январе на нейтральном поле, "нерадзурри" победили с разгромным счетом 3:0.
"Милан" и "Инетр" уже выигрывали Лигу чемпионов, однако эти победы уже серьезно припали пылью. Выход "Милана" или "Интера" в финал – шанс игроков вписать свои имена в новейшую историю своих клубов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов. Полуфинал
10 мая. Начало в 22:00
"Милан" - "Интер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Ребров все-таки покинет Аль-Айн в конце сезона. Клуб уже начал поиски нового тренера
- Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
- Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО