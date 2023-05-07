Бернарду Силва: В этом году в матчах с Реалом постараемся сделать все по-другому

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силву поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Да, мы уважаем "Реал", но у "Манчестер Сити" нет страха перед соперником. Почему мы должны его бояться? Мы постараемся сохранить набранный за два месяца импульс, чтобы уверенно обыграть "сливочных", зная, что они не просто так выиграли" Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Дело не в эмблеме, дело в игроках, находящихся на поле. Если бы у "Реала" не было Модрича, Крооса, Винисиуса и Бензема, вероятно, они могли ничего не выиграть, потому что футболка, которую носят игроки, не выигрывает трофеи сама по себе. Было бы глупо не уважать их, но мы цель их победить, зная, что проиграли в прошлом году в тяжелых обстоятельствах. В этот раз постараемся сделать все по-другому", - говорит Бернарду Силву.