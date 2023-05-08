Реал – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча полуфинала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

Команды встречаются в Лиге чемпионов регулярно. Например, в прошлом году испанский гранд в драматичной битве оставил англичан за бортом и забрал себе ушастый трофей. Теперь у "Сити" есть Холанд. Сможет ли Эрлинг пробить Куртуа? Не намудрит ли Гвардиола? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 мая – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский