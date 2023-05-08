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Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Клуб выиграл турнир в дебютном сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 7 мая, состоялись заключительные матчи Лиги чемпионов по футзалу сезона-2022/23.
В финальной встрече испанская "Пальма" встречалась с португальским "Спортингом". Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Пальмы" - 5:3. Заметим, что испанский коллектив выиграл турнир в дебютном сезоне.
В матче за третье место португальская "Бенфика" обыграла бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:3.
???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????‼️#UCLFutsal#FinalFour#Elsomnidetots pic.twitter.com/XJMvtiNnqu— Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) May 7, 2023
Your 2023 #UCLFutsal champions, @PalmaFutsal ???????????? pic.twitter.com/HgTcx5YrlV— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 7, 2023
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