Определился победитель футзальной Лиги чемпионов

В воскресенье, 7 мая, состоялись заключительные матчи Лиги чемпионов по футзалу сезона-2022/23.

В финальной встрече испанская "Пальма" встречалась с португальским "Спортингом". Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Пальмы" - 5:3. Заметим, что испанский коллектив выиграл турнир в дебютном сезоне.

В матче за третье место португальская "Бенфика" обыграла бельгийский "Андерлехт" со счетом 4:3.