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Реал Мадрид - Манчестер Сити. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Время идет, топы не меняются
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Реал" и "Ман Сити" второй год кряду сталкиваются в 1/2 финала ЛЧ, и это праздник для фанатов, ведь эти команды способны выдать незабываемое шоу.
И у Мадрида, и у "Горожан" атака превалирует над защитой; и те, и другие обладают выдающимися талантами в созидании, но как насчет защиты? Думается, именно она станет ключом к победе в битве двух атакующих монстров.
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Кто надежнее - Тони Рюдигер или Рубен Диаш? Тибо Куртуа или Эдерсон? Родри или Феде Вальверде? Все это мы узнаем во вторник, 9 мая, на MEGOGO Футбол 1. Начало в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Ман Сити" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Ман Сити" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Канада - DAZN
- Чехия - Sport 1 CZ/SK
- Франция - RMC Sport 1, Free, Canal+ France
- Германия - Amazon Prime Video
- Грузия - Adjarasport TV
- Венгрия - M4 Sports
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
- Италия - Canale 5, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno
- Израиль - 5Sport
- Польша - Polsat Sport Premium 1
- Румыния - Prima Sport 1, Digi Sport 1 Румыния, Orange Sport 1 Румыния
- Словакия – Premier Sport 2
- Турция – TV8,5, Exxen
- Великобритания - BT Sport 1
- США - Univision, TUDN USA, Paramount+
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