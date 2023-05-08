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Реал Мадрид - Манчестер Сити. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Время идет, топы не меняются

Реал Мадрид - Манчестер Сити. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Ман Сити" второй год кряду сталкиваются в 1/2 финала ЛЧ, и это праздник для фанатов, ведь эти команды способны выдать незабываемое шоу.

И у Мадрида, и у "Горожан" атака превалирует над защитой; и те, и другие обладают выдающимися талантами в созидании, но как насчет защиты? Думается, именно она станет ключом к победе в битве двух атакующих монстров.

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Кто надежнее - Тони Рюдигер или Рубен Диаш? Тибо Куртуа или Эдерсон? Родри или Феде Вальверде? Все это мы узнаем во вторник, 9 мая, на MEGOGO Футбол 1. Начало в 22:00.

Трансляция матча
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Смотрите полуфинал ЛЧ Реал - Ман Сити
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Ман Сити" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Ман Сити" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Канада - DAZN
  • Чехия - Sport 1 CZ/SK
  • Франция - RMC Sport 1, Free, Canal+ France
  • Германия - Amazon Prime Video
  • Грузия - Adjarasport TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
  • Италия - Canale 5, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno
  • Израиль - 5Sport
  • Польша - Polsat Sport Premium 1
  • Румыния - Prima Sport 1, Digi Sport 1 Румыния, Orange Sport 1 Румыния
  • Словакия – Premier Sport 2
  • Турция – TV8,5, Exxen
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - Univision, TUDN USA, Paramount+
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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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