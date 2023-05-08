Реал Мадрид - Манчестер Сити. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

"Реал" и "Ман Сити" второй год кряду сталкиваются в 1/2 финала ЛЧ, и это праздник для фанатов, ведь эти команды способны выдать незабываемое шоу.

И у Мадрида, и у "Горожан" атака превалирует над защитой; и те, и другие обладают выдающимися талантами в созидании, но как насчет защиты? Думается, именно она станет ключом к победе в битве двух атакующих монстров.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кто надежнее - Тони Рюдигер или Рубен Диаш? Тибо Куртуа или Эдерсон? Родри или Феде Вальверде? Все это мы узнаем во вторник , 9 мая , на MEGOGO Футбол 1 . Начало в 22:00 .

Трансляция матча В эфире Смотрите полуфинал ЛЧ Реал - Ман Сити Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Ман Сити" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Ман Сити" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: