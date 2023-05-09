Милан - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

История ходит по кругу. Ровно 20 лет назад эти команды тоже боролись за выход в финал Лиги Чемпионов. Тогда победителя определить так и не удалось – в обоих матчах была зафиксирована ничья, но поход за трофеем продолжим Милан благодаря формальному голу на выезде (все было очень скандально, потому что оба матча сыграли на одном и том же стадионе).

Как будет в этот раз, сказать сложно. В текущем розыгрыше Серии А соперники обменялись победами, а вот в поединке за Суперкубок сине-черные разгромили соседей. Но это другая история, которая будет написана с чистого листа.

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Кто в итоге победит – Милан или Интер, смотрите в среду, 10 мая. Начало игры в 22:00. В Украине официальным транслятором матчей Лиги Чемпионов является OTT-платформа MEGOGO. Соответственно, поединок Милан – Интер смотреть онлайн можно на канале Футбол 1 MEGOGO. Также трансляция будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн Мілан - Інтер Смотреть трансляцию

Если по каким-то причинам у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Милан – Интер онлайн >>>

Также канал UA-Футбола в YouTube проведет АУДИО трансляцию матча.

В других странах матч покажут: