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Милан - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Милан – Интер, полуфинал Лиги Чемпионов, 10.05.2023

Милан - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

фото - Getty Images

Новина українською

История ходит по кругу. Ровно 20 лет назад эти команды тоже боролись за выход в финал Лиги Чемпионов. Тогда победителя определить так и не удалось – в обоих матчах была зафиксирована ничья, но поход за трофеем продолжим Милан благодаря формальному голу на выезде (все было очень скандально, потому что оба матча сыграли на одном и том же стадионе).

Как будет в этот раз, сказать сложно. В текущем розыгрыше Серии А соперники обменялись победами, а вот в поединке за Суперкубок сине-черные разгромили соседей. Но это другая история, которая будет написана с чистого листа.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кто в итоге победит – Милан или Интер, смотрите в среду, 10 мая. Начало игры в 22:00. В Украине официальным транслятором матчей Лиги Чемпионов является OTT-платформа MEGOGO. Соответственно, поединок Милан – Интер смотреть онлайн можно на канале Футбол 1 MEGOGO. Также трансляция будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Если по каким-то причинам у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Милан – Интер онлайн >>>

Также канал UA-Футбола в YouTube проведет АУДИО трансляцию матча.

В других странах матч покажут:

  • Канада - DAZN
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, RMC Sport 1, Canal+ France, RMC Sport en direct
  • Германия - Servus TV, DAZN, DAZN1
  • Ирландия - BT Sport 1, TalkSport Radio UK, BTSport.com, LiveScore App, BT Sport App
  • Израиль - 5Sport, 5Sport 4K, 5Plus
  • Италия - Amazon Prime Video, TV8
  • Польша - TVP1, Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, TVP Sport App
  • Португалия - TVI, Eleven Sports 1 Portugal, TVI Player
  • Испания - Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar Liga de Campeones, Movistar+
  • Турция - Exxen, TV8,5
  • Великобритания - TalkSport Radio UK, BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, BTSport.com
  • США - CBS, TUDN USA, Univision NOW, Univision, VIX+, TUDN.com, TUDN App, Paramount+
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В статье: Интер (Милан) Милан Где смотреть футбол
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