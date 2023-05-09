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Бензема, Винисиус и Родриго – атакующее трио на матч с Сити. Известен состав Реала на первый полуфинал

Лига Чемпионов
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Не хватает только Милитао и Менди

Бензема, Винисиус и Родриго – атакующее трио на матч с Сити. Известен состав Реала на первый полуфинал

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" показал стартовый состав на первый полуфинальный матч с "Манчестер Сити". Из основных игроков не сыграют только Ферлан Менди и Эдер Милитао.

Их заменят Эдуарду Камавинга и Антонио Рюдигер соответственно.

Состав выглядит следующим образом:

  1. Тибо Куртуа – В.
  2. Дани Карвахаль
  3. Давид Алаба
  4. Антонио Рюдигер
  5. Эдуарду Камавинга
  6. Лука Модрич
  7. Федерико Вальверде
  8. Тони Кроос
  9. Родриго Гоэс
  10. Карим Бензема – К.
  11. Винисиус Жуниор

Поединок начнется в 22:00 и пройдет на Сантьяго Бернабеу. Ответная встреча состоится 17-го мая на Этихаде.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Родриго Гоэс
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