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Бензема, Винисиус и Родриго – атакующее трио на матч с Сити. Известен состав Реала на первый полуфинал
Не хватает только Милитао и Менди
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" показал стартовый состав на первый полуфинальный матч с "Манчестер Сити". Из основных игроков не сыграют только Ферлан Менди и Эдер Милитао.
Их заменят Эдуарду Камавинга и Антонио Рюдигер соответственно.
Состав выглядит следующим образом:
- Тибо Куртуа – В.
- Дани Карвахаль
- Давид Алаба
- Антонио Рюдигер
- Эдуарду Камавинга
- Лука Модрич
- Федерико Вальверде
- Тони Кроос
- Родриго Гоэс
- Карим Бензема – К.
- Винисиус Жуниор
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2023
???? @ManCity #UCL pic.twitter.com/hHO4hnkqqh
Поединок начнется в 22:00 и пройдет на Сантьяго Бернабеу. Ответная встреча состоится 17-го мая на Этихаде.
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