Бензема, Винисиус и Родриго – атакующее трио на матч с Сити. Известен состав Реала на первый полуфинал

"Реал" показал стартовый состав на первый полуфинальный матч с "Манчестер Сити". Из основных игроков не сыграют только Ферлан Менди и Эдер Милитао.

Их заменят Эдуарду Камавинга и Антонио Рюдигер соответственно.

Состав выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа – В. Дани Карвахаль Давид Алаба Антонио Рюдигер Эдуарду Камавинга Лука Модрич Федерико Вальверде Тони Кроос Родриго Гоэс Карим Бензема – К. Винисиус Жуниор

Поединок начнется в 22:00 и пройдет на Сантьяго Бернабеу. Ответная встреча состоится 17-го мая на Этихаде.