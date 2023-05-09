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Реал – Ман Сити. 1:0. Винисиус забивает мощнейшим дальним ударом в девятку – Видео

Лига Чемпионов
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Невероятный гол

Реал – Ман Сити. 1:0. Винисиус забивает мощнейшим дальним ударом в девятку – Видео

Фото: Getty Images

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"Реал" открыл счет в домашнем поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Винисиус Жуниор отличился красивейшим дальним ударом.

Эдуарду Камавинга разогнал контратаку, протянув мяч через половину поля. Француз отпасовал Винисиусу, который на скорости прошел к штрафной и мощно пробил. Эдерсон не мог дотянуться – мяч летел точно в "девять".

36' Винисиус Жуниор – 1:0.

Этот гол стал 23-м в сезоне для Винисиуса. Бразилец побил собственный рекорд результативности, который составлял 22 забитых мяча в сезоне-2021/22.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Винисиус Жуниор
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