Реал – Ман Сити. 1:0. Винисиус забивает мощнейшим дальним ударом в девятку – Видео

"Реал" открыл счет в домашнем поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Винисиус Жуниор отличился красивейшим дальним ударом.

Эдуарду Камавинга разогнал контратаку, протянув мяч через половину поля. Француз отпасовал Винисиусу, который на скорости прошел к штрафной и мощно пробил. Эдерсон не мог дотянуться – мяч летел точно в "девять".

36' Винисиус Жуниор – 1:0.

Этот гол стал 23-м в сезоне для Винисиуса. Бразилец побил собственный рекорд результативности, который составлял 22 забитых мяча в сезоне-2021/22.