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Реал – Ман Сити. 1:1. Де Брюйне сравнивает счет сильнейшим дальним ударом – Видео
Пока забивают только красиво
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" сравнял счет в гостях против "Реала". За "горожан" в первом полуфинале отличился Кевин де Брюйне.
Бельгиец получил мяч перед штрафной и не долго думая мощно пробил по воротам Тибо Куртуа. Удар получился настолько мощным, что бельгийцу не пришлось попадать в угол – вратарь просто не успел сложиться и отбить мяч.
67' Кевин де Брюйне – 1:1.
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