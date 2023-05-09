Реал – Ман Сити. 1:1. Де Брюйне сравнивает счет сильнейшим дальним ударом – Видео

"Манчестер Сити" сравнял счет в гостях против "Реала". За "горожан" в первом полуфинале отличился Кевин де Брюйне.

Бельгиец получил мяч перед штрафной и не долго думая мощно пробил по воротам Тибо Куртуа. Удар получился настолько мощным, что бельгийцу не пришлось попадать в угол – вратарь просто не успел сложиться и отбить мяч.

67' Кевин де Брюйне – 1:1.