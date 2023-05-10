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Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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В этом сезоне рекорд точно будет побит

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов

Фото: Infobae

"Реал" сыграл вничью против "Манчестер Сити" (1:1) на Бернабеу в первом полуфинале Лиги чемпионов. Этой встречей Карло Анчелотти повторил рекорд Сэра Алекса Фергюсона по количеству матей в Лиге чемпионов – у обоих по 190.

Таким образом итальянский специалист уже через неделю побьет рекорд Сэра Алекса независимо от результата ответной встречи.

Ранее сообщалось, что Карло может покинуть "Реал" по завершению сезона, если не одержит победу в Лиге чемпионов. Контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го.

Ответный матч "Сити" – "Реал" на Этихаде пройдет 17-го мая.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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