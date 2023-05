Де Брюйне забил больше всех голов в плей-офф Лиги чемпионов за Манчестер Сити

Кевин де Брюйне самый результативный игрок "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов. Бельгиец забил 11 мячей в ворота соперников начиная с 1/8 финала.

"Сити" сыграл вничью с "Реалом" (1:1) на Сантьяго Бернабеу в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный мяч забил именно Кевин де Брюйне.

На 67-ой минуте Кевин мощно пробил из-за штрафной по воротам Тибо Куртуа и прошил голкипера.

Бельгиец забил всего 14 мячей в Лиге чемпионов в составе "Ман Сити". Таким образом большинство голов полузащитник забивает именно на решающих стадиях турнира.

В этом сезоне Кевин провел за "Сити" 44 матча, забил 10 голов и отдал 27 результативных передач.

