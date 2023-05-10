Гвардиола: У меня есть пара идей на ответную игру с Реалом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Реалом" (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы здорово оборонялись в своей штрафной, с невероятной самоотдачей. Теперь нас ждет игра на вылет. В чем-то можем обороняться лучше, где-то, возможно, иначе атаковать. Алаба и Рюдигер очень плотно опекали Эрлинга, почти не оставляя ему свободных зон. Возможно, изменим пару вещей в ответной встрече.

"В Манчестере все будет похоже на финал на глазах у наших болельщиков. Мы забили, когда соперник во втором тайме превосходил нас. Поздравляю свою команду. В таких играх необходимы лучшие качества своих сильнейших игроков, и Эдерсон играл отлично. А Кайл Уокер великолепно отыграл против одного из сильнейших оппонентов, с которым только можно оказаться с глазу на глаз во всем мире.

Тони Кроос заставил нас пахать в обороне больше, чем мы этого хотели. Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он не играл центрального полузащитника сегодня. Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим матч в записи. Отрезками мы играли очень даже неплохо. Но думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч.

Мы очень хорошо начали второй тайм. Они делали много передач на левом фланге. Соперник очень хорошо действовал на этом фланге. Но потом мы забили потрясающий гол. Можно сказать, что в следующую среду у нас финал перед родными болельщиками.

Когда мы превосходили соперника, они забивали. Когда они играли лучше, забивали мы. Это был упорный поединок. У "Реала" классная и очень опытная команда. Противостоять ей непросто. Посмотрим, что можно улучшить в ответной игре", - подытожил Гвардиола.