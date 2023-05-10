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"Рюдигер успешно закрыл Холанда". Анчелотти высказался о ничьей с Ман Сити

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Ответная игра через неделю

"Рюдигер успешно закрыл Холанда". Анчелотти высказался о ничьей с Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти подвел итоги первой игры полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1).

"Шла интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но во втором было гораздо лучше. Мы хорошо контролировали ход игры. Когда соперник подолгу владел мячом, мы под контролем держали оборону, а затем, как только мы начинали разыгрывать мяч, уже создавали проблемы ему.

У нас остались хорошие впечатления. Мы сражались, мы боролись. Может быть, мы даже заслужили здесь победу. Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой.

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Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанда, а средняя линия все остальное держала под контролем. Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой", - отметил Анчелотти.

Напомним, ответный матч между командами состоится 17 мая.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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