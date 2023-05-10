"Рюдигер успешно закрыл Холанда". Анчелотти высказался о ничьей с Ман Сити

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти подвел итоги первой игры полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:1).

"Шла интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но во втором было гораздо лучше. Мы хорошо контролировали ход игры. Когда соперник подолгу владел мячом, мы под контролем держали оборону, а затем, как только мы начинали разыгрывать мяч, уже создавали проблемы ему.

У нас остались хорошие впечатления. Мы сражались, мы боролись. Может быть, мы даже заслужили здесь победу. Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой.