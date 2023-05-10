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В голевой атаке Ман Сити мяч вышел за пределы поля. ФОТО
Судьи не вмешались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 9 мая, "Реал" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в рамках первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды не смогли определить победителя, сыграв вничью - 1:1.
Подопечные Хосепа Гвардиола сравняли счет в середине второго тайма, однако, как выяснилось, гол был забит с нарушением правил. Все дело в том, что мяч перед атакой "Ман Сити" покинул пределы поля. При этом линейный судья позволил продолжить атаку, которая завершилась результативным ударом от Кевина де Брюйне.
После матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как "Манчестер Сити" отметился взятием ворот.
Напомним, ответный поединок пройдет 17 мая, в Манчестере.
The ball appeared to go out of play in the buildup before Kevin De Bruyne's equalizer against Real Madrid.— ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2023
VAR did not review the goal. pic.twitter.com/gjPBmNYnr8
????#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/NbRE8Sqp1V— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023
beIN Sports ha confirmado tras el partido que con tecnología 3D han comprobado que el balón salió por completo fuera del terreno de juego antes del gol de De Bruyne. @RadioMARCA #RealMadridManchesterCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/L35UsgcOZu— Pável Fernández (@PavelFdez) May 9, 2023
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