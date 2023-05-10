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В голевой атаке Ман Сити мяч вышел за пределы поля. ФОТО

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Судьи не вмешались

В голевой атаке Ман Сити мяч вышел за пределы поля. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 9 мая, "Реал" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в рамках первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды не смогли определить победителя, сыграв вничью - 1:1.

Подопечные Хосепа Гвардиола сравняли счет в середине второго тайма, однако, как выяснилось, гол был забит с нарушением правил. Все дело в том, что мяч перед атакой "Ман Сити" покинул пределы поля. При этом линейный судья позволил продолжить атаку, которая завершилась результативным ударом от Кевина де Брюйне.

После матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как "Манчестер Сити" отметился взятием ворот.

Напомним, ответный поединок пройдет 17 мая, в Манчестере.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2023 в 10:25
Очень смешно... Спасибо за юмор, редакция реал мадрида... Для вас персонально, объясняю... Даже, если в том эпизоде мяч и вышел за пределы боковой линии, после этого ГОЛ НЕ БЫЛ ЗАБИТ. Потому что, после выхода мяча за линию, мячом владел Камавинга и именно он его потерял, после чего и началась голевая атака МС. Что касается VAR, то обращение арбитра к этой системе за помощью, регламентировано лишь четырьмя случаями. И выход мяча за боковую линию не является одним из этих четырех случаев. Да, при взятии ворот, если есть сомнения, просматривают всю цепочку атаки. Но в том то и вопрос, что перед красивым голом Де Брёйне мячом владел Камавинга. Кстати, в той части Бельгии, где я, говорят на нидерландском. Вот как звучит "по-бельгийски" - Кевин де Брёйне.... На слух это примерно так: КЕФИН ДЕ БРАЙНЕ. Причем, "Р" - грассирующая, слегка раскатистая, слегка на французский манер. ...
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+1
-2
Helly (Киев)
10.05.2023 в 10:37
Був Квебек, зараз Бельгія, і це все не виходячи з палати
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.05.2023 в 11:16
Я дуже втішаюсь, що ти, не виходячи із палати, так порозумівся на цьому. Маєш прогрес. Вітаю!
0
-1
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Бaрсeлиниуc (землянин)
10.05.2023 в 10:17
после этого красавчик Пеп просто обязан провести ночь с арбитрами матчасо всеми вместе
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+1
-1
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scorpius (Ck)
10.05.2023 в 10:02
Компьютерный аут
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