Милан – Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды. Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 10 мая, начнется битва за вторую путевку в финал Лиги чемпионов 2022/23 – миланский "Интер" будет принимать самого принципиального соперника - "Милан".

Перед ним мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.