Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан – Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды. Квиз от UA-Футбол
Миланскому дерби посвящается
Сегодня, 10 мая, начнется битва за вторую путевку в финал Лиги чемпионов 2022/23 – миланский "Интер" будет принимать самого принципиального соперника - "Милан".
Перед ним мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Почти 700 ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 9 мая
- Реал и Ман Сити сдержали друг друга, Месси выбрал клуб, Шахтер меняет стадион. Главные новости за 9 мая
- Белорусская теннисистка Соболенко: Это война... Мы, спортсмены, никак не можем повлиять на ситуацию
- ЛЧ. Реал Мадрид - Ман Сити 1:1. Ясно, что ничего пока не ясно
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн