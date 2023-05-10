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Милан – Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды. Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Миланскому дерби посвящается

Милан – Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды. Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 мая, начнется битва за вторую путевку в финал Лиги чемпионов 2022/23 – миланский "Интер" будет принимать самого принципиального соперника - "Милан".

Перед ним мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Интер (Милан) Милан квиз от UA-Футбол
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