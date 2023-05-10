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Шевченко: Мне нравится нынешний Милан – все игроки играют друг за друга

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Миланское дерби уже сегодня

Шевченко: Мне нравится нынешний Милан – все игроки играют друг за друга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко поделился мнением о команде накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Интером".

"Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.

Сегодняшний "Милан" умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба", — сказал Шевченко в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, матч "Милан" - "Интер" состоится сегодня, 10 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 16 мая.

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В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
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Источник:
Tuttomercatoweb

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