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Шевченко: Мне нравится нынешний Милан – все игроки играют друг за друга
Миланское дерби уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко поделился мнением о команде накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Интером".
"Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.
Сегодняшний "Милан" умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба", — сказал Шевченко в комментарии Tuttomercatoweb.
Напомним, матч "Милан" - "Интер" состоится сегодня, 10 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 16 мая.
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