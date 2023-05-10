Шевченко: Мне нравится нынешний Милан – все игроки играют друг за друга

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко поделился мнением о команде накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Интером".

"Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.

Сегодняшний "Милан" умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба", — сказал Шевченко в комментарии Tuttomercatoweb.