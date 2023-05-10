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Жиру и Диас против Джеко и Мартинеса – составы Милана и Интера на первый полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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В финал точно пройдет одна миланская команда

Жиру и Диас против Джеко и Мартинеса – составы Милана и Интера на первый полуфинал Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Стали известны составы "Милана" и "Интера" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В нападении "нерадзурри" сыграет Эдин Джеко, а не Ромелу Лукаку.

Бельгиец сыграл 90 минут в прошлом матче "Интера" против "Ромы" и стал автором гола в ворота команды Жозе.

Склад "Мілана":

  • 16 Меньян М. (В)
  • 2 Калабрия Д. (К)
  • 24 Кьер С.
  • 23 Томори Ф.
  • 19 Эрнандес Т.
  • 33 Крунич Р.
  • 8 Тонали С.
  • 4 Беннасер И.
  • 56 Салемакерс А.
  • 9 Жиру О.
  • 10 Диас Б.

Склад "Інтера":

  • 24 Онана А. (В)
  • 36 Дармиан М.
  • 15 Ачерби Ф.
  • 95 Бастони А.
  • 2 Дюмфрис Д.
  • 23 Барелла Н.
  • 20 Чалханоглу Х.
  • 22 Мхитарян Г.
  • 32 Димарко Ф.
  • 10 Мартинес Л. (К)
  • 9 Джеко Э.

Ответный матч пройдет 16-го мая.

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Милан
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