Жиру и Диас против Джеко и Мартинеса – составы Милана и Интера на первый полуфинал Лиги чемпионов

Стали известны составы "Милана" и "Интера" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В нападении "нерадзурри" сыграет Эдин Джеко, а не Ромелу Лукаку.

Бельгиец сыграл 90 минут в прошлом матче "Интера" против "Ромы" и стал автором гола в ворота команды Жозе.

Склад "Мілана":

16 Меньян М. (В)

2 Калабрия Д. (К)

24 Кьер С.

23 Томори Ф.

19 Эрнандес Т.

33 Крунич Р.

8 Тонали С.

4 Беннасер И.

56 Салемакерс А.

9 Жиру О.

10 Диас Б.

Склад "Інтера":

24 Онана А. (В)

36 Дармиан М.

15 Ачерби Ф.

95 Бастони А.

2 Дюмфрис Д.

23 Барелла Н.

20 Чалханоглу Х.

22 Мхитарян Г.

32 Димарко Ф.

10 Мартинес Л. (К)

9 Джеко Э.

Ответный матч пройдет 16-го мая.