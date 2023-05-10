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Жиру и Диас против Джеко и Мартинеса – составы Милана и Интера на первый полуфинал Лиги чемпионов
В финал точно пройдет одна миланская команда
Фото: twitter.com/Inter
Стали известны составы "Милана" и "Интера" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В нападении "нерадзурри" сыграет Эдин Джеко, а не Ромелу Лукаку.
Бельгиец сыграл 90 минут в прошлом матче "Интера" против "Ромы" и стал автором гола в ворота команды Жозе.
Склад "Мілана":
- 16 Меньян М. (В)
- 2 Калабрия Д. (К)
- 24 Кьер С.
- 23 Томори Ф.
- 19 Эрнандес Т.
- 33 Крунич Р.
- 8 Тонали С.
- 4 Беннасер И.
- 56 Салемакерс А.
- 9 Жиру О.
- 10 Диас Б.
???? Noi vogliamo 11 leoni! ????#RednBlack #MilanInter #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/WXkfv6t7fM— AC Milan (@acmilan) May 10, 2023
Склад "Інтера":
- 24 Онана А. (В)
- 36 Дармиан М.
- 15 Ачерби Ф.
- 95 Бастони А.
- 2 Дюмфрис Д.
- 23 Барелла Н.
- 20 Чалханоглу Х.
- 22 Мхитарян Г.
- 32 Димарко Ф.
- 10 Мартинес Л. (К)
- 9 Джеко Э.
Gli 1️⃣1️⃣⚫???? di #MilanInter— Inter (@Inter) May 10, 2023
Forza ragazzi ????#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/pI3sFUt2uk
Ответный матч пройдет 16-го мая.
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