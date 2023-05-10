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Судья назначил пенальти и отменил его после просмотра ВАР в матче Милан – Интер
Главный арбитр изменил решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" мог получить верную возможность довести счет в первом полуфинальном матче с "Миланом" до разгромного, но судья изменил свое решение. Хесус Хиль Мансано сначала назначил 11-метровый, но после просмотра ВАР, отменил решение.
Симон Кьер схватил Лаутаро Мартинеса, когда тот уходил от защитника в штрафной. Аргентинский форвард упал, а рефери указал на 11 метров, показав желтую датчанину.
Посмотрев ВАР судья изменил свое решение. Он не только отменил 11-метровый, но и забрал желтую у Кьера. Судя по всему, арбитр посчитал, что контакт был слишком слабый, чтобы Лаутаро упал.
При этом желтую за симуляцию Лаутаро он не показал.
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