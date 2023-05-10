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ЛЧ. Милан - Интер 0:2. Шторм вначале, штиль далее

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Россонери" даже были прощены

ЛЧ. Милан - Интер 0:2. Шторм вначале, штиль далее

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 0:2

Голы: Джеко 8, Мхитарян 11

"Милан": Маньян, Калабрия (Калулу 82), Кьер (Тиав 59), Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Мессиас 17), Диас (Побега 82), Крунич, Салемакерс (Ориги 59), Жиру

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Гальярдини 78), Барелла, Мхитарян (Брозович 62), Димарко (Де Фрай 71), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартинес (Корреа 78)

Предупреждения: Крунич 45+1, Томори 64 - Мхитaрян 45+1

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Впервые с 2003-го года в полуфинале Лиги Чемпионов более одной команды из Италии. Тогда "Милан" и "Интер" встречались на этой стадии. Теперь обе вернулись в Топ-4 клубной Европы. Первый - впервые за 16 лет, второй - за 13. Так что настроение в Милане было замечательным. Говорили о возвращении местных грандов и всего итальянского футбола. Собирались устроить праздник и побороться за редкий шанс пробиться в финал.

"Интер" считался фаворитом. У него гораздо более глубокий и опытный состав. Его тренер известен как кубковый боец (шесть таких трофеев за семь лет карьеры) и во главе "нерадзурри" проиграл лишь одно кубковое противостояние во всех турнирах из 12-ти. Команда вышла из кризиса и одержала пять побед подряд с общей разницей мячей 15:1. А "Милан" страдает в лиге, даже не в Топ-4 там и сегодня лишился своего лидера Рафаэля Леау.

Начали подопечные Симоне Индзаги как настоящие фавориты. Угловой, Джеко не замечает Калабрию и высоко поднятой ногой забивает в лишь втором матче с 18-го января. Тогда он забил "Милану" в Суперкубке. Уже полный провал обороны, Димарко простреливает, Лаутаро отдает Мхитаряну, тот прорывается через свободное пространство и мощно бьет. Чалханоглу бьет еще мощнее и попадает в стойку, добивание Мхитаряна отбивает Маньян.

"Милану" еще и пришлось вынужденно заменить опорника Беннасера на атакера Мессиаса. Хотя это и помогло выйти из раннего шока, выравнять игру. "Интер" также не протестовал, начал отходить в оборону и пытаться поразить в контратаках. Началась уже равная битва. С энергией, скоростью и яростью, но без опасных моментов. Пенальти Лаутаро мог стать таким, но арбитр исправился после просмотра видео. Контакта с Кьером там не было.

На 39-ой минуте счет по ударам по воротам был 11:1. Но в концовке первого тайма и начале второго номинальные хозяева уже реально перехватили инициативу. Жиру пробивал (дважды), Мессиас, Калабрия. Интересные атаки после перерыва выводили Диаса и Мессиаса на хорошие ударные позиции. Не хватило точности ударов. Тонали завершил комбинацию ударом в стойку. Джеко ответил выходом один-на-один, но Маньян спас.

Ну а далее начались замены, и благодаря им "Интер" успокоил игру. "Милан" пытался что-то придумать, но вышел лишь удар Побеги в самой концовке прямо по центру.

В третий раз в сезоне "Милан" проигрывает "Интеру", чего не было 28 лет. В третьем матче подряд не забивает ему, чего не было 43. Вышло лучше, чем в Суперкубке в январе, когда пропустил дважды в дебюте, но потом еще один. Сегодня его легко отпустили. Хотя тяжелее, чем в матче лиги в феврале, когда заперли в его штрафной, но забили лишь один.

В обоих четвертьфинальных матчах против "Наполи" "Милан" начинал так же провально. Но чудом удерживался и не пропускал. Сегодня чудеса закончились. Уже в восьмом из девяти последних матчей против "Интера" он пропускает первым (девятый был 0:0). Трижды удавалось отыгрываться и не проиграть. Но сколько может так везти? Теперь даже с Леау против команды, которая выше классом и раззабивалась, отыграть 0:2 будет трудно.

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В статье: Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Милан
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Комментарии (6)
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Барселиниуc (землянин)
11.05.2023 в 00:54
Был бы Ибра, он бы порешал.
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0
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Барселиниуc (землянин)
11.05.2023 в 00:52
Ла Скало, ти де?
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0
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okolegko (Київ)
11.05.2023 в 00:36
Мілан, схоже, трохи обісрався, але це буває. Я не кепкую, просто констатація хвакта. Мрії, вони, звичайно, мають місце бути, але дійсність...
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0
0
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hrdhrd (Украина)
11.05.2023 в 00:01
Вот молодцы Интер, на выезде сумепи добиться такого позитивного результата. Теперь дома будет проще
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+2
0
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scorpius (Ck)
11.05.2023 в 00:00
Похоже что 1/2 для Милана это конечная точка
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0
0
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hrdhrd (Украина)
11.05.2023 в 00:03
Так то не сказать, что у Милана не было моментов. Вернется Леау к ответке, может что-то еще придумает.
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+1
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