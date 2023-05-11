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Индзаги: Я очень доволен. Мы могли забить Милану больше двух мячей
Наставник "Интера" прокомментировал победу над "россонери"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Миланом" (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Я очень доволен. Мы провели отличный первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался. Мы знаем, что у нас есть преимущество, что через шесть дней мы будем играть дома, но это не первый двойной матч, с которым мы столкнулись в Европе. Нам нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась.
Я попросил всех играть сердцем и головой, все откликнулись, и только так можно добиться таких результатов. Сейчас мы счастливы, но понимаем, что еще не все потеряно. Через 72 часа у нас будет еще один важный вызов против "Сассуоло" в чемпионате. Эти матчи забирают много энергии, и нам придется оценить нескольких игроков, которые травмированы, но мы подготовимся как никогда хорошо", - резюмировал Индзаги.
Напомним, ответная игра между команда состоится 16 мая.
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