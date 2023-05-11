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"У него были двойные стандарты". Пиоли раскритиковал арбитра после поражения от Интера
"Милан" проиграл со счетом 0:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли объяснил поражение своей команды от "Интера" (0:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
"Интер" был более качественным в первом тайме, мы пропустили слишком много голов как для равной игры. К 7-й минуте "Интер" ни разу не зашел в нашу штрафную, а затем забил 2 гола. Постараемся лучше действовать во втором матче. Эта игра была плохой с тактической и ментальной точки зрения.
Во втором тайме у нас были шансы вернуть игру в нужное русло. Мы ошиблись, придется ставить другую игру, чем сегодня. Ребята разочарованы, но также осознают, что могут вернуться в борьбу в ответном матче.
Я зол на арбитра, у него часто были двойные стандарты", – цитирует Пиоли Pazzi di Fanta.
Напомним, ответная игра между команда состоится 16 мая.
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