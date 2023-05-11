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Объявлены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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В их числе Жуниор и Де Брюйне

Объявлены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.

На почетную награду претендуют:

  • полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян - забил гол в матче против "Милана" (2:0), точность передач - 95%;
  • вингер "Реала" Винисиус Жуниор - открыл счет и нанес 3 удара в игре с "Манчестер Сити" (1:1), максимальная скорость - 32, 8 км/ч;
  • хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне - отличился забитым мячом в ворота "Реала" (1:1), точность передач - 81%;
  • футболист "Интера" Николо Барелла - в поединке с "Миланом" (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач - 86%, максимальная скорость - 32,4 км/ч.

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Генрих Мхитарян Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Николо Барелла Винисиус Жуниор
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