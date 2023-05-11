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Объявлены имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
В их числе Жуниор и Де Брюйне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.
На почетную награду претендуют:
- полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян - забил гол в матче против "Милана" (2:0), точность передач - 95%;
- вингер "Реала" Винисиус Жуниор - открыл счет и нанес 3 удара в игре с "Манчестер Сити" (1:1), максимальная скорость - 32, 8 км/ч;
- хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне - отличился забитым мячом в ворота "Реала" (1:1), точность передач - 81%;
- футболист "Интера" Николо Барелла - в поединке с "Миланом" (2:0) преодолел дистанцию в 12,46 км, точность передач - 86%, максимальная скорость - 32,4 км/ч.
Голосование проводится на официальном сайте УЕФА.
Who was your top semi-final performer? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023
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