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УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Четверка самых ярких результативных ударов

УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В УЕФА назвали имена четверых претендентов на звание лучшего гола недели по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

В список номинантов вошли:

  • полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян - его результативный удар в ворота "Милана" (2:0);
  • вингер "Реала" Винисиус Жуниор - открыл счет во встречи с "Манчестер Сити" (1:1);
  • хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне - его гол принес команде ничью с "Реалом" (1:1);
  • форвард "Интера" Эдин Джеко - забил "Милану" (2:0) после подачи с углового.

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Эдин Джеко Генрих Мхитарян Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Винисиус Жуниор
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