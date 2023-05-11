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УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
Четверка самых ярких результативных ударов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В УЕФА назвали имена четверых претендентов на звание лучшего гола недели по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.
В список номинантов вошли:
- полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян - его результативный удар в ворота "Милана" (2:0);
- вингер "Реала" Винисиус Жуниор - открыл счет во встречи с "Манчестер Сити" (1:1);
- хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне - его гол принес команде ничью с "Реалом" (1:1);
- форвард "Интера" Эдин Джеко - забил "Милану" (2:0) после подачи с углового.
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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