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Шевченко: На мой взгляд, Милан может отыграться в ответном матче

Лига Чемпионов
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Экс-форвард "россонери" назвал причины поражения от "Интера"

Шевченко: На мой взгляд, Милан может отыграться в ответном матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Интера" (0:2) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

"Милан" на психологическом уровне уступил "Интеру". В первом тайме им не удалось войти в игру, во втором с несколькими изменениями и правильным менталитетом им удалось добиться большего.

Окончательный результат этого матча вознаградил "Интер", но, на мой взгляд, "Милан" еще может отыграться в ответном матче", - приводит слова Шевченко TuttoMercatoWeb.

Напомним, ответный матч "Интер" - "Милан" состоится 16 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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