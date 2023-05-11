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Шевченко: На мой взгляд, Милан может отыграться в ответном матче
Экс-форвард "россонери" назвал причины поражения от "Интера"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Интера" (0:2) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.
"Милан" на психологическом уровне уступил "Интеру". В первом тайме им не удалось войти в игру, во втором с несколькими изменениями и правильным менталитетом им удалось добиться большего.
Окончательный результат этого матча вознаградил "Интер", но, на мой взгляд, "Милан" еще может отыграться в ответном матче", - приводит слова Шевченко TuttoMercatoWeb.
Напомним, ответный матч "Интер" - "Милан" состоится 16 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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