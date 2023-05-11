Шевченко: На мой взгляд, Милан может отыграться в ответном матче

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Интера" (0:2) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

"Милан" на психологическом уровне уступил "Интеру". В первом тайме им не удалось войти в игру, во втором с несколькими изменениями и правильным менталитетом им удалось добиться большего.

Окончательный результат этого матча вознаградил "Интер", но, на мой взгляд, "Милан" еще может отыграться в ответном матче", - приводит слова Шевченко TuttoMercatoWeb.