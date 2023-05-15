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Вспомните стартовые составы Интера и Милана во втором полуфинале Лиги чемпионов 2002/03? Квиз
Кого было вспомнить тяжелее всего?
фото - Getty Images
16 мая состоится ответная игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов 2022/23 между "Интером" и "Миланом". 20 лет, 13 мая 2003 года, эти команды в домашнем матче "нерадзурри" решали, кто больше достоин финала самого престижного клубного евротурнира. Тогда матч завершился вничью 1:1, гол за "россонери" забил наш Андрей Шевченко, что позволило команде Карло Анчелотти пройти дальше, а впоследствии и взять Кубок.
Сегодня мы вам предлагаем загадать стартовые составы команд матча "Интер" – "Милан" в рамках полуфинала ЛЧ 2002/03, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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