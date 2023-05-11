С широко закрытыми глазами, или Когда развязаны руки. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Полуфиналы превзошли ожидания. Для нынешнего маловыразительного сезона они были даже слишком хороши. Меня, не отслеживающего команды в национальных чемпионатах и уж тем более букмекерские котировки, даже несколько удивило, что в обеих парах, по информации комментаторов, имелись фавориты. Хорошо ли это для такой стадии главного турнира Европы – судите сами.

Более зрелищным предсказуемо стал матч в Мадриде, превзошедший Миланское дерби на пару-тройку голевых моментов. Но, повторюсь, в принципе смотрелись оба. Отметил для себя, что до перерыва серьезных угроз воротам в обоих случаях, пожалуй, было больше, чем во втором тайме.

А вот интрига в этих поединках разнилась как небо и земля. Можете со мной не соглашаться, но кто выиграет в Милане, фактически стало ясно уже на 11-й минуте, когда Мхитарян удвоил счет в пользу "Интера". В дальнейшем у "Милана" был лишь один реальный голевой шанс в середине второго тайма. И Тонали его не использовал.

Тогда как в Мадриде Чуамени мог вырвать победу для "Реала" еще на 90-й минуте. А ранее – Бензема. Но оба раза "Ман Сити" выручал Эдерсон.

Ничья в Мадриде стала логичным итогом встречи, причем именно со счетом 1:1. Возможно, "Реал" был немножко ближе к победе, но не настолько, чтобы говорить о том, что он ее упустил.

Полностью закономерна и победа "Интера". Правда, на мой взгляд, здесь уместнее были бы цифры 0:1. Однако подопечным Индзаги удалось реализовать первые же две своих возможности из четырех в этот вечер.

Судейство дало пищу для разговоров. Уже на 14-й минуте португалец Диаш, казалось бы, имел достаточные основания назначить пенальти в ворота "Реала" за толчок Холанда в спину Карвахалем. Но, обратившись к своему консультанту Юстасу с риторическим вопросом, в ответ услышал: "Опять за рыбу гроши… Руки – наше все, толчки не рассматривать!".

Перевожу: мы уже об этом говорили не раз – нынче у арбитров в тренде ставить "точку" за игру рукой при малейшей возможности, а на толчки принято смотреть широко закрытыми глазами. То есть, мяч рукой нельзя трогать даже случайно, бессознательно, даже когда он сам тебя трогает за руку без спросу. А вот соперника – сколько угодно и как угодно. Чему мы становились свидетелями уже много раз именно в этом сезоне.

Увы, продолжается планомерный процесс превращения джентльменской игры для хулиганов, как называли классический футбол, в некую разновидность регби. Где ключевым отличием останется запрет игры руками. А уж борьба при помощи рук – да боже ж мой!!!

На той же самой минуте то ли одного, то ли двоих игроков "Милана" заваливают на газон в штрафной соперника. Юстас: "Все кошерно". Комментатор: "Если бы за такое каждый раз давали пенальти…" В том-то и беда, что когда-то за такое перестали их давать. И именно поэтому оно стало происходить регулярно и стало нормой.

Автор хочет сделать из футбола балет? Скорее он не хочет, чтобы из игры делали бои без правил. К слову, именно из их арсенала был прием, которым "миланец" Крунич вырубил Бастони на 75-й минуте, за что даже по нынешним либеральным меркам полагалось удаление. А ему – как с гуся вода. Говорят, на игре был ВАР…

Уж как-то так само собою вышло, что почти половина статьи о судействе. Как говорится, наболело. А вы мне про УПЛ рассказываете.

Фортуна поочередно улыбалась поединщикам в Милане. На 16-й минуте, уже при 0:2, "Интер" мог фактически закопать своего визави, но Мхитарян пробил в стойку ворот. А на 63-й штанга уже помешала сократить отрыв до минимума Тонали. Так что здесь фифти-фифти, а в Мадриде и вовсе обошлось без везения.

Впрочем, отнес бы к везению и отмену пенальти в ворота "Милана" после вмешательства ВАР на 31-й минуте. И опять же, команду Пиоли, вполне возможно, здесь спасли от разгрома. А видеоассистенты, как видим, бодрствуют не всякий раз.

Как по мне, самой яркой фигурой первых полуфиналов стал кипер "Реала" Куртуа. Запомнилась серия его сэйвов, особенно в первую четверть игры.

Из полевых игроков отдал бы первенство де Брюйне, который делал игру в "Ман Сити". Уже после него отметил бы мадридца Винисиуса и Мхитаряна из "Интера". Думаю, следует упомянуть в этом списке и "реалиста" Бензема.

Если говорить о симпатиях, то мне больше по вкусу игра команды Гвардиолы. Хотя и подопечные Анчелотти продемонстрировали вполне респектабельный футбол. Хуже остальных, и не только по результату, смотрелся "Милан".

Исходя из увиденного в первом матче, его шансы на выход в финал представляются эфемерными. Во всяком случае, без Леау тут и говорить не о чем. А вот ответка в Манчестере интригует не по-детски… Хотя мы-то с вами знаем: Лига чемпионов – это игра, в которой участвует 32 команды, а выигрывает "Реал".