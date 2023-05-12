Реал выключил Холанда, Интер деклассировал соседа. Обзор первых матчей ½ финала ЛЧ

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Почему "Реалу" будет легче на "Этихаде"? Неужели "Милан" не соответствует статусу Лиги чемпионов? Зрелый Винисиус, топ-полузащита "нерадзурри", взаимоуважение на "Бернабеу", качество судейства в обоих матчах – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:37 – "Реал" – "Ман Сити" (1:1);

14:55 – "Милан" – "Интер" (0:2);

21:15 – Не попадайте в офсайд!