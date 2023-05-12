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Реал выключил Холанда, Интер деклассировал соседа. Обзор первых матчей ½ финала ЛЧ
Аудиомнение #210
Getty Images / Global Images Ukraine
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Почему "Реалу" будет легче на "Этихаде"? Неужели "Милан" не соответствует статусу Лиги чемпионов? Зрелый Винисиус, топ-полузащита "нерадзурри", взаимоуважение на "Бернабеу", качество судейства в обоих матчах – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:37 – "Реал" – "Ман Сити" (1:1);
14:55 – "Милан" – "Интер" (0:2);
21:15 – Не попадайте в офсайд!
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