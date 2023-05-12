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Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за президентских выборов в Турции
В Турции беспорядки
Фото: UOL
В УЕФА опасаются возможных нарушений порядка во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле. 14-го мая в Турции стартует первый тур президентских выборов.
В организации беспокоятся, что беспорядки на улицах могут поставить под угрозу проведение финала. УЕФА рассматривает Эштадиу да Луш в Лиссабоне в качестве нового стадиона, который примет финал.
В УЕФА считают, что перенос нежелателен, так как Стамбул уже прощался с финалом в 2020-м и 2021-м годах из-за пандемии коронавируса. При этом, если на улицах все же будут беспорядки, смены страны не избежать.
В первых полуфиналах "Реал" сыграл вничью с "Ман Сити" (1:1), а "Интер" обыграл в гостях "Милан" (2:0).
Напомним, что в последние годы Португалия дважды принимала финал Лиги чемпионов: в 2020-м и 2021-м годах. "Бавария" одержала победу в финале на Эштадиу да Луш, а "Челси" – на Эштадиу ди Драгау.
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