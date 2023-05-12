  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за президентских выборов в Турции
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за президентских выборов в Турции

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

В Турции беспорядки

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за президентских выборов в Турции

Фото: UOL

Новина українською

В УЕФА опасаются возможных нарушений порядка во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле. 14-го мая в Турции стартует первый тур президентских выборов.

В организации беспокоятся, что беспорядки на улицах могут поставить под угрозу проведение финала. УЕФА рассматривает Эштадиу да Луш в Лиссабоне в качестве нового стадиона, который примет финал.

В УЕФА считают, что перенос нежелателен, так как Стамбул уже прощался с финалом в 2020-м и 2021-м годах из-за пандемии коронавируса. При этом, если на улицах все же будут беспорядки, смены страны не избежать.

В первых полуфиналах "Реал" сыграл вничью с "Ман Сити" (1:1), а "Интер" обыграл в гостях "Милан" (2:0).

Напомним, что в последние годы Португалия дважды принимала финал Лиги чемпионов: в 2020-м и 2021-м годах. "Бавария" одержала победу в финале на Эштадиу да Луш, а "Челси" – на Эштадиу ди Драгау.

По теме
yellow-arrow
Реал выключил Холанда, Интер деклассировал соседа. Обзор первых матчей ½ финала ЛЧ
yellow-arrow
С широко закрытыми глазами, или Когда развязаны руки. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шевченко: На мой взгляд, Милан может отыграться в ответном матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Стамбул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде