Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула из-за президентских выборов в Турции

В УЕФА опасаются возможных нарушений порядка во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле. 14-го мая в Турции стартует первый тур президентских выборов.

В организации беспокоятся, что беспорядки на улицах могут поставить под угрозу проведение финала. УЕФА рассматривает Эштадиу да Луш в Лиссабоне в качестве нового стадиона, который примет финал.

В УЕФА считают, что перенос нежелателен, так как Стамбул уже прощался с финалом в 2020-м и 2021-м годах из-за пандемии коронавируса. При этом, если на улицах все же будут беспорядки, смены страны не избежать.

В первых полуфиналах "Реал" сыграл вничью с "Ман Сити" (1:1), а "Интер" обыграл в гостях "Милан" (2:0).

Напомним, что в последние годы Португалия дважды принимала финал Лиги чемпионов: в 2020-м и 2021-м годах. "Бавария" одержала победу в финале на Эштадиу да Луш, а "Челси" – на Эштадиу ди Драгау.