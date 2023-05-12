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Известен игрок недели в Лиге чемпионов. Он спас для своей команды первый полуфинал

Лига Чемпионов
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Оставил Винисиуса, Мхитаряна и Бареллу не у дел

Известен игрок недели в Лиге чемпионов. Он спас для своей команды первый полуфинал

Фото: twitter.com/ManCity

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УЕФА назвал имя лучшего игрока полуфинальной недели в Лиге чемпионов. Лучшим был признан спасший выездной матч для "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Бельгиец забил на 67-ой минуте встречи прошив Тибо Куртуа мощным ударом из-за пределов штрафной.

Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора, который также отличился в матче "Реал" – "Манчестер Сити", а также Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна, которые выдали сильный матч против "Милана" (2:0).

Ответные поединки в полуфинале Лиги чемпионов пройдут 16-го и 17-го мая.

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Де Брюйне провел в этом сезоне 44 матча, забил 10 голов и отдал 27 результативных передач.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
uefa.com

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