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Известен игрок недели в Лиге чемпионов. Он спас для своей команды первый полуфинал
Оставил Винисиуса, Мхитаряна и Бареллу не у дел
Фото: twitter.com/ManCity
УЕФА назвал имя лучшего игрока полуфинальной недели в Лиге чемпионов. Лучшим был признан спасший выездной матч для "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.
Бельгиец забил на 67-ой минуте встречи прошив Тибо Куртуа мощным ударом из-за пределов штрафной.
Он обошел в голосовании Винисиуса Жуниора, который также отличился в матче "Реал" – "Манчестер Сити", а также Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна, которые выдали сильный матч против "Милана" (2:0).
Ответные поединки в полуфинале Лиги чемпионов пройдут 16-го и 17-го мая.
Де Брюйне провел в этом сезоне 44 матча, забил 10 голов и отдал 27 результативных передач.
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